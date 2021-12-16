GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı

Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı, yerine Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

16.12.2021 - 01:36 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı

AB’den Rusya’ya sert uyarı; ‘’Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur’’

AB’den Rusya’ya sert uyarı; ‘’Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur’’

AB liderleri Doğu Ortaklığı bünyesindeki 5 ülkenin liderleriyle görüştü

AB liderleri Doğu Ortaklığı bünyesindeki 5 ülkenin liderleriyle görüştü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı

Sıradaki Haber
AB’den Rusya’ya sert uyarı; ‘’Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur’’

AB’den Rusya’ya sert uyarı; ‘’Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur’’

Sıradaki Haber
Fed faiz kararı sonrası altından ilk tepki! Fiyatlar resmen değişti, kritik seviye aşıldı, işte son durum...

Fed faiz kararı sonrası altından ilk tepki! Fiyatlar resmen değişti, kritik seviye aşıldı, işte son durum...

Sıradaki Haber
Zam geliyor! Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekli, memur, engelli, dul ve yetim...

Zam geliyor! Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekli, memur, engelli, dul ve yetim...

Sıradaki Haber