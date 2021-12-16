Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı
Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı, yerine Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.
16.12.2021 - 01:36 |
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.