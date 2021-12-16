Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.