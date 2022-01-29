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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik atama

Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

29.01.2022 - 07:25 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik atama

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Hızır Aslıyüksek atandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı'na Hasan Özçelik, üyeliklerine ise Muhiddin Gülal, Ahmet Pelit, Ünal Eryılmaz atandı.

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı'na Nurullah Celal Uslu, Ticaret Başmüfettişliklerine Mehmet Özkoç ve Mehmet Akıllı atandı.

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