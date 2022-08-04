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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Genelkurmay Başkanlarının görev süresiyle ilgili flaş karar

Genelkurmay Başkanlarının 4 yıllık görev süresi, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilecek. Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

04.08.2022 - 14:00 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Genelkurmay Başkanlarının görev süresiyle ilgili flaş karar

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Genelkurmay Başkanlığı görev süresiyle ilgili değişikliğe gidildi.

Buna göre, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Subaylığa nasıp, terfi ve atama" başlıklı 9. maddesinin "Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır" fıkrasına "Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilir." cümlesi eklendi.

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