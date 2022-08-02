Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararı Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Sayıştay Başsavcılığı'na İsmail Altıntaş atandı.
02.08.2022 - 00:29 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan bir atama kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karara göre, Sayıştay Başsavcılığına Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.
Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3, ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.