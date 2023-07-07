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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Dünyanın yakından takip ettiği görüşme 2.5 saat sürdü.

07.07.2023 - 21:21 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi kabul etti. İkilinin görüşmesi saat 21.00 sıralarında başladı. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin basın açıklaması yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme

HEYETLERİN GÖRÜŞECEĞİ KONULAR

Erdoğan ve Zelenski'nin yapacağı ikili görüşmede ve ardından gerçekleşecek olan heyetler arası görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, 17 Temmuz'da sona erecek olan Karadeniz tahıl anlaşması ve Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması gibi bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme

KREMLİN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştireceği görüşmeyi yakından takip ettiklerini duyurdu.

Görüşmeyi “önemli” olarak niteleyen Peskov, “Sonucunu yakından takip ediyoruz. Erdoğan ve Zelenski arasında konuşulanlar bizim için ilginç olacak. Bu önemli” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında kritik görüşme

PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde görüşebileceğini ancak henüz tarihin kesinleşmediğini söyledi.

 

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