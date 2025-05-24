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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmed Şara arasında kritik görüşme

24.05.2025 - 14:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmed Şara arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak, "Sürpriz bir görüşme olarak gerçekleşti. Öncelikle Erdoğan, Dolmabahçe'de çalışma ofisine geldi. Daha sonra Suriye lideri Şara Dombahçe'ye geldi. Görüşme devam ediyor." ifadelerini kullandı.

 

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