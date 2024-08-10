Cumhurbaşkanı Erdoğan için 10'uncu yıl paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı makamındaki 10'uncu yıl dönümü nedeniyle paylaşım yapıldı.
10.08.2024 - 15:12 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün millete hizmet yolculuğunun Cumhurbaşkanlığı makamındaki 10'uncu yıl dönümü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletin takdiriyle 10 yıl önce bugün 12'nci Cumhurbaşkanı seçildi" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda Erdoğan'ın farklı zamanlarda çekilmiş 4 fotoğrafına da yer verildi.