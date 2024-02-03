Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'a ne zaman gelecek? Erdoğan’ın Hatay ziyareti saat kaçta? Cumhurbaşkanının deprem bölgesi ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından çalışmalarını yoğun olarak sahada sürdürüyor. Erdoğan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin birinci yılında bölgeye gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'a ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı ilk ziyaretini bugün Hatay'a yapacak, yarın Gaziantep'te olacak. 6 Şubat'ta ise iki büyük depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gidecek.

Erdoğan, deprem bölgesi ziyaretlerine önümüzdeki günlerde devam edecek.

