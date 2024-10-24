Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti! Kritik güvenlik zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak için gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde yapılacak güvenlik zirvesi sona erdi.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

GÜVENLİK ZİRVESİ NEDİR?

Güvenlik Zirvesi, Türkiye'nin iç ve dış tehditlerine karşı alınacak önlemleri belirlemek, askeri ve siyasi stratejileri gözden geçirmek amacıyla yapılan önemli bir toplantıdır. Zirvede ülkenin güvenliğini tehdit eden güncel meseleler, terörle mücadele, sınır güvenliği, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler ve istihbarat raporları masaya yatırılır. Bu zirveler, genellikle ülkenin bekası açısından kritik dönemlerde yapılır ve alınan kararlar gizlilik esasıyla yürütülür.

Haberin Devamı