GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret edip çay içti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret edip çay içti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur Koçaker ve ailesini evinde ziyaret ederek çaylarını içti.

27.11.2022 - 00:03 | | KONYA (İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret edip çay içti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrasında Kur’an-ı Kerim’i 12 ayda ezberleyerek hafız olan Ravzanur Koçaker ve ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanuru evinde ziyaret edip çay içti

Erdoğan, Koçaker ve ailesiyle çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanuru evinde ziyaret edip çay içti

GÜNCEL HABERLER

Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret edip çay içti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret edip çay içti

Marmaris açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

Marmaris açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem