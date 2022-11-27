Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret edip çay içti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur Koçaker ve ailesini evinde ziyaret ederek çaylarını içti.
27.11.2022 - 00:03 | | KONYA (İHA)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrasında Kur’an-ı Kerim’i 12 ayda ezberleyerek hafız olan Ravzanur Koçaker ve ailesini ziyaret etti.
Erdoğan, Koçaker ve ailesiyle çay içip sohbet etti.