Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin çay davetini kırmadı

Atakum ilçesinde bulunan Golf Kulübü'nde gençlerle bir araya gelen Erdoğan, buradaki salonda düğünü olan bir çifti de tebrik ettikten sonra Çarşamba Havalimanı'na geçerek kentten ayrıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerle ve Samsunlu kardeşlerimle çay sohbeti…" ifadelerini kullandı.