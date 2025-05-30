Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumun kahir ekseriyeti 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek veriyor

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İstanbul'umuzda 3 kıtanın kavşak noktasında 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi münasebeti ile sizleri ağırlamaktan onur duyuyorum. Özellikle yurt dışından şehrimize teşrif eden misafirlerimizi bu kadim şehri bütün yönleri ile yaşamalarını temenni ediyorum. Ülkenizdeki kardeşlerinize selam götürmenizi istihram ediyorum. İslami finansın kurucularından Şeyh Salih Abdullah Kamil'i bugün rahmetle anıyorum. Abdullah Salih Kamil kardeşimi de burada tebrik ediyorum.

İŞ BİRLİĞİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMALIYIZ

Müslümanlar olarak dünya nüfusunun yüzde 25'ini oluşturuyoruz. Ancak İslami finans 2,5 trilyon dolar seviyesinde. İslam Organizasyonu Teşkilatı üyelerinin dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 11 düzeyinde. İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım finans ve iş birliği imkanını ne üst düzeye çıkarmalıyız. İslam ekonomisi için stratejiler amacı ile düzenlenen zirvemizde yapılan tartışmaların çok faydalı olduğuna inanıyorum. 3 gün sürecek zirvede birbirinden değerli isimler yer alacak.

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FAİZE DAYALI SİSTEMLE MÜCADELE ETTİK

Faize dayalı bir ekonomik sistemi doğru göremeyeceğimizi ifade ettim. Muhalefet hemen her konuda olduğu gibi bunda da karşımıza dikildi. Kendilerine ezberletilen argümanların ötesine geçemediler, buna cesaret edemediler. Tayyip Erdoğan olarak faizsiz ekonomi özlemimi gür bir sesle dillendirmeye devam edeceğim. Faize dayalı ekonomik dizaynın değişmesi için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İtirazla yetinmeyecek alternatifleri üreteceğiz.

KATILIM BANKACILIĞINDAKİ ORANI YETERLİ BULMUYORUZ

Dünyada artan eşitsizlikler finansal krizlerin sebep olduğu güven bunalımları bizimle birlikte başkalarını da yeni modeller geliştirmeye teşvik ediyor. Bu nokta İslami ekonomi işbirliği özgün yapısıyla öne çıkıyor. Tüm teşviklerimize rağmen katılım bankacılığının yüzde 8,1 oranında kalmasını biz yeterli bulmuyoruz.

GEMİYİ GÜVENLİ LİMANLARA ÇIKARMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Ticaret savaşlarıyla fırtınalı sularda 86 milyonun yolculuk ettiği gemiyi güvenli limanlara çıkarmak için uğraşıyoruz. Komşumuz Suriye 8 Aralık devrimi ile yavaş yavaş istikrara kavuşuyor. Rusya - Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için İstanbul'da yeniden görüşmelerin başlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE İLERLİYORUZ

Gazze'de zulmün durması ve ateşkesin tesisi için gayret gösteriyoruz. İçeride Terörsüz Türkiye hedefimize sağlam adımlarla ilerliyoruz. Her şeye karşı çıkan mutlu azınlık dışında siyaset kurumu Terörsüz Türkiye sürecine destek veriyor. Dikkatli sabırlı bir süreç yönetimi ile bu sefer menzile varacağımıza inanıyorum.

ENFLASYONU TEK HANELİ SEVİYELERE İNDİRECEĞİZ

Temel önceliğimiz olan enflasyonda gözle görülür iyileşmeler kaydettik. Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonu tek haneli seviyelere indireceğiz.