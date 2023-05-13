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Cumhurbaşkanı Erdoğan: En geç 06.30'da sandık başında bulunmanızı rica ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "Çok kıymetli dava arkadaşlarım! Yarın, hepinizin güne erken başlamasını ve en geç 06.30'da sandık başında hazır bulunmanızı rica ediyorum" mesajını paylaştı.

13.05.2023 - 18:55 | | HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En geç 06.30'da sandık başında bulunmanızı rica ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Çok kıymetli dava arkadaşlarım!
Yarın, hepinizin güne erken başlamasını ve en geç 06.30'da sandık başında hazır bulunmanızı rica ediyorum.
Sandık görevlileri kardeşlerim, iyi biliyorsunuz ki sandık namustur ve Seçim sandıkta kazanılır.
Her birinize Sandık nöbetinde kolaylıklar diliyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun.

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