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GündemCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bugün 49 bin 56 hak sahibine teslim ediyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bugün 49 bin 56 hak sahibine teslim ediyoruz

19.06.2025 - 10:16Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bugün 49 bin 56 hak sahibine teslim ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 49 bin 56 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadaki mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bugün deprem bölgemizde, aralarında Can Azerbaycan’ın desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz.

Böylece teslim ettiğimiz toplam konut sayısını 250 bine yükseltiyoruz.

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