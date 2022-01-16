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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Kasımpaşa'daki Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu.

16.01.2022 - 17:45 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 25.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Kasımpaşa'ya gitti. Burada Divanhane Binası'nda incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden de bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane Binasında incelemelerde bulundu

Erdoğan'a ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.

 

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