Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine giderek çalışmaları yakından takip edecek.
08.02.2023 - 10:10 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugün bölgeye gidecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezin ardından 7.7'lik depremin merkez üssü Pazarcık'a geçmesi bekleniyor. Erdoğan bölgedeki çalışmaları yakından takip edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'a da giderek deprem çalışmalarını yakından takip etmesi bekleniyor.