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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimize yakışır şekilde tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti" dedi.

14.05.2023 - 17:07 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimize yakışır şekilde tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt genelinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam" ifadelerine yer verdi.

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