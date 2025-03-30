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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

30.03.2025 - 19:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Cezayir ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin atılacak adımlar ve yapılacak ziyaretlerle geliştirilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Görüşmede Erdoğan, Filistin'de devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Cezayir ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun'un Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

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