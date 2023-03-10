Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün seçim imzasını atıyor: Gözler kararda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Erdoğan'ın bugün alacağı kararla seçim tarihi resmi olarak netleşmiş olacak. Erdoğan bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Resmi olarak 10 Mart’ta yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de Yüksek Seçim Kurulu değerlendirecek” demişti.

Erdoğan’ın kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün ya da yarın toplanacak ve seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması kararını alacak. YSK ayrıca, önümüzdeki hafta yeniden toplanarak seçim takvimini açıklayacak.

HEM CUMHURBAŞKANI HEM DE MİLLETVEKİLİ SEÇİLECEK

14 Mayıs'ta sandığa giden seçmen hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçecek.

YSK'nın açıklayacağı seçim takvimi bu iki süreci kapsayacak. Olası takvime göre, YSK, 21 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak.