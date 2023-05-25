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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 gün kala CNN TÜRK ve Kanal D ortak yayınında gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Program saat 20.00'de başlayacak.

25.05.2023 - 11:33 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçime 2 gün kala mesajlarını Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında verecek. Pazar günü nasıl bir sonuç bekliyor? Kampanya izlenimleri neler? Uluslararası ilişkiler ve iç politikada hangi adımları atmayı düşünüyor? Ahmet Hakan ve Hande Fırat soracak, Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtlayacak. Cumhurbaşkanı Özel Yayını bu akşam saat 20.00'de.

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