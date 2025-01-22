Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'ya gidiyor
22.01.2025 - 13:22Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, otel faciasında hayatını kaybedenlerin cenaze namazına katılmak üzere Bolu'ya gidiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bolu'ya yapacağı ziyareti İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu. Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir.