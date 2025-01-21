Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'daki yangınla ilgili bakanlardan bilgi aldı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde tatilcinin bulunduğu Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangının yaşandığı Kartalkaya'ya gitti.

ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Bolu Valisi Aydın ile görüşerek olayla ilgili bilgi aldı

TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."