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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Okluk Millet Camii'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.

16.06.2024 - 10:49 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te bulunan konutundaki camide kılarken, namaz çıkışı partililer ve protokolle bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğlada kıldı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de katıldığı bayram namazında kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bayramlar bu noktada hele hele dini bayramlar bir vesiledir. Bu vesileyi en güzel şekilde icra etmeliyiz. Kurban Bayramı'nda bu yakınlığı yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Yakınlarımızı ziyarette en ufak bir inşallah sıkıntı olmamalı. Dargınlar küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız, bu dargınlığı küskünlüğü atmalıyız. Bahane mümkün değil, bu bahaneleri aşarak inşallah milletçe bunu başarmalıyız. Biz Müslümanız, Müslüman'a da bu yakışır. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhlarına, onlar biliyorsunuz Peygamberimizin varisleridir, komşularıdır, şühedanın bu ülkedeki yaptıklarıyla şu anda bu günlere geldik, ayaktayız, bu vesileyle tüm şühedanın ruhlarına, tüm geçmişlerinin ruhlarına Fatiha okuyalım. Bayramınızı da tebrik ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

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Ayrıca Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bayramlaşmasının ardından Marmaris için isteklerini dile getirerek, istişarelerde bulundu.

 

 

 

 

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