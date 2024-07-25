Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu, 2 aylık aranın ardından Beştepe'de toplanıyor. Toplantıdaki gündem maddelerine ilişkin detayları CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan şu sözlerle paylaştı:

Birkaç dakika önce toplantı başladı. Yılın 4. toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşiyor. Hem terörle mücadele hem bölge ülkeleri ile normalleşme, TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin artırılması, hem de Filistin'den Ukrayna-Rusya savaşına kadar bölgesel gelişmeler MGK gündeminde olacak.

Sınır içinde ve sınır dışında devam eden operasyonlarda gelinen son durum da ele alınıyor. Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD'nin sözde yerel seçimler gerçekleştirmeye çalıştığı biliniyor. Bu yerel seçimin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin milli güvenlik politikasında ne derece etki edeceği kurulda değerlendiriliyor. Erdoğan, son zamanlarda sık sık Esad ile görüşebileceğini ifade ediyor. Liderler görüşmesi öncesinde bakanların bir araya gelmesi ve müzakere edilebilecek konular üzerinde mutabakat sağlanması bekleniyor. Bu kapsamda Suriye hangi konular görüşülebilir, bu sorunun cevabı da aranıyor.

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Türkiye'nin ABD'den satın alacağı f-16'lar da toplantıda ele alınacak.