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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

20.03.2023 - 13:21 | | Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, saat 16.35'te başladı. Seçim sürecinin ele alındığı görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeliyi kabul etti

MASADAKİ KONULAR

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova da görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:
Hangi partilerle ittifaka girdikleri o partilerin ittifak içerisinde ne şekilde yer alacağı tüm bunların detayları ile birlikte yer alacağı protokolden bahsediyoruz. Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmede Cumhur ittifakının genişleme alanı, hem de cuma gününe kadar sunulması gereken ittifak protokolü, ilkeler ve bundan sonrası için başka partilerle temasta bulunulup bulunulmayacağı ikili arasında değerlendirilecektir.

Şimdi diğer başlıklara gelince ortak liste meselesi milletvekili aday listeleri için birlikte ortak aday gösterilecek mi yarışa ayrı mı girilecek? Bunların da karara bağlanması gerekiyor. Gerek AK Parti gerek MHP cephesinde Türkiye genelinde kendi amblemleri kendi adayları ile gitmeleri ağırlıklıydı. Bugün görüşmede farklı sonuç çıkar mı? Bunlar süreç içerisinde de şekillenecek. Millet ittifakının alacağı tutuma göre de bir takım stratejik yeni kararlar verilebilir demiştik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeliyi kabul etti

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