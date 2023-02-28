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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Destici deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici ile birlikte deprem bölgesine gitti.

28.02.2023 - 14:28 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Destici deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesindeki incelemelerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçeleri ile Malatya'nın Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, Deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.

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