Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli, saat 16.30'da bir araya gelecek.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Bugün yılın ilk görüşmesini gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bugünkü görüşmenin gündeminde Devlet Bahçeli'nin Ekim ayında grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından gündeme gelen terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda devlet nezdinde atılabilecek adımlar var. Zira hatırlanacaktır DEM Parti heyeti İmralı'yı ziyaret ettikten sonra siyasi parti turuna başlamıştı. Bu tur kapsamında önce MHP'nin kapısını çalmıştı. Ardından AK Parti heyetiyle bir araya gelmişti. O görüşmelerin ardından liderlerin bir araya gelmesi oldukça önemli. İmralı ile görüşen DEM Parti heyetiyle yapılan görüşmelerin ardından elde edilen yansımaları iki liderin değerlendirmesini bekliyoruz.