Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
02.02.2023 - 15:09 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede, seçim süreci, yasal düzenlemeler, meclis çalışmaları gibi kritik başlıklar masada olacak.
TRT Haber'de yer alan habere göre; görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.