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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

02.02.2023 - 15:09 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede, seçim süreci, yasal düzenlemeler, meclis çalışmaları gibi kritik başlıklar masada olacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre; görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

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