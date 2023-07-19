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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a TOGG hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti.

19.07.2023 - 18:22 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a TOGG hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temaslarını başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılama törenin ardından El Vatan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etti.

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