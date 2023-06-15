Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın 15 Haziran Azerbaycan Millî Kurtuluş Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye’nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum.