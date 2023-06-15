Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye’nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum." dedi.
15.06.2023 - 13:27 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın 15 Haziran Azerbaycan Millî Kurtuluş Günü dolayısıyla açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye’nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum.