Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider, Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Konseyi-Azerbaycan-Ermenistan toplantısında görüşülen hususları ve varılan mutabakatı ele aldı.

İki lider, Azerbaycan'ın çıkarlarının korunması, bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi için atılacak adımları değerlendirdi.