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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

07.04.2022 - 22:24 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider, Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Konseyi-Azerbaycan-Ermenistan toplantısında görüşülen hususları ve varılan mutabakatı ele aldı.

İki lider, Azerbaycan'ın çıkarlarının korunması, bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi için atılacak adımları değerlendirdi.

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