Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
07.04.2022 - 22:24 |
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider, Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Konseyi-Azerbaycan-Ermenistan toplantısında görüşülen hususları ve varılan mutabakatı ele aldı.
İki lider, Azerbaycan'ın çıkarlarının korunması, bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi için atılacak adımları değerlendirdi.