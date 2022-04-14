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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü. Ukrayna-Rusya Savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı.

14.04.2022 - 19:01 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna’daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul Süreci’nin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Barışçıl çözümden yana gayretlerine devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşı bir an önce bitirmek amacıyla Türkiye’nin oynadığı rolden sitayişle bahsetmesi ve İstanbul Süreci’ni desteklediğini belirtmesi dolayısıyla Avusturya Başbakanı Nehammer’e teşekkür etti.

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