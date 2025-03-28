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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Minguzzi'nin annesiyle telefonda görüştü

28.03.2025 - 18:51Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Minguzzi'nin annesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'yle telefonda görüştü.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Minguzzi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğini belirtti.

Ahmet Minguzzi'ye Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Allah sabrınızı artırsın, Ahmet'imizin de Rabbim inşallah mekanını cennet kılsın. Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan…

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