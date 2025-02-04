Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşüyor.

Şara’nın, Erdoğan ile de bir araya geleceği Ankara temaslarında, Türkiye’nin Suriye’nin yeniden inşası ve ülkenin kalkınmasına vereceği destek, PKK/ YPG’nin tasfiyesi, DAEŞ’in tekrar güvenlik riski haline gelmemesi için atılacak müşterek adımlar ele alınacak. Görüşmelerin önemli başlıklarından birini de Türkiye’deki Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşleri oluşturacak.

CUMHURBAŞKANI DAVET ETTİ

Şara’nın Türkiye’ye geleceğini İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: “Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye- Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz.”