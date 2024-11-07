Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de başkan seçilen Trump'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek, seçim zaferi dolayısıyla kendisini tebrik etti.
07.11.2024 - 00:34 | | AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Trump ile telefon görüşmesine ilişkin şu ifadeler yer aldı:
"Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında işbirliğini geliştirme temennilerini belirtti."
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 6, 2024
Görüşmede Cumhurbaşkanımız Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD…