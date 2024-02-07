Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta bu oyunları bozacağız

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şanlıurfa'nın şanlı insanları, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. 31 Mart şimdiden Şanlıurfa için hayırlı oldun.

İnanıyorum ki, Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Bütün hesapları alt üst etmeye var mıyız?

Alt yapısı ile üst yapısı ile Şanlıurfa'ya üniversitesi ile, bütün bu hizmetleri hiç ara vermeden devam ettirdik mi? Artık Şanlıurfa havalimanı yokken şimdi havalimanı var mı, üniversitesi var mı? Kim yaptı? Yerel yönetimlerde de merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İlçe belediyelerimiz ile el ele verip yol yolda emin adımlarla yürüyeceğiz.

Sakın oyunlara gelmeyelim. 21 yıldır bu hizmetleri veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Siz oyun bozdunuz, oyun. 31 Mart'ta da bu oyunları bozmaya devam ediyor muyuz?

Sizlerle iftihar ediyorum. Bugün adayları açıklayacağız ama daha sonra mitinge geleceğim. Burada bir miting yapmadan final olmaz.