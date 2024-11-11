Çorum'da üst üste iki deprem meydana geldi

AFAD tarafından Çorum’un Bayat ilçesi merkez üssü olan iki deprem meydana geldiği duyuruldu. Verilen bilgiye göre, saat 11.27’de meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü. Merkez üssü Bayat ilçesi Kubbedin olan deprem yerin 7 kilometre altında meydana geldi.

İKİNCİ DEPREM BAYAT'TA MEYDANA GELDİ



İkinci deprem ise Çorum’un Bayat ilçesi Emirşah köyü merkez üssünde meydana geldi. Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen deprem, yerin 18,6 kilometre altında meydana geldi.