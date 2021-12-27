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Çorum Valisi duyurdu! Sahte içkiden 5 kişi hayatını kaybetti

Çorum Valisi Çiftçi, "Kentte son dönemde sahte içkiden dolayı hastanelerde tedavi altına alınan 19 kişiden 5’i hayatını kaybetti." dedi.

27.12.2021 - 16:49 |
Çorum Valisi duyurdu! Sahte içkiden 5 kişi hayatını kaybetti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, basın toplantısı düzenledi. Vali Çiftçi toplantıda, kentte kaçak içkiyle mücadele kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından 36 operasyon yapıldığını, 45 bin litre sahte içki ele geçirildiğini söyledi. Vali Çiftçi, “Bu operasyonlarda sahte içki yapımında kullanılan 90 kilo anason, 80 litre etil alkol, 10 adet distilasyon sistemi ve 165 adet boş şişe ele geçirilmiştir. Dolayısıyla sahte içki imal eden veya bunların satışını yapan toplam 46 kişi adli makamlara sevk edilmiş, 40 kişi savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış, 5 tanesi ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine konulmuştur” dedi.

Çorum Valisi duyurdu Sahte içkiden 5 kişi hayatını kaybetti

Kentte sahte içkiden zehirlenen 19 kişinin hastanelere kaldırıldığını ifade eden Vali Çiftçi, “Bunlardan 11 tanesinin tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilmiş, 5 şahıs hayatını kaybetmiş, 1’i yoğun bakımda olmak üzere 3 şahısın hastanede tedavileri devam etmektedir. 2021 yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlarımıza tavsiyem, alkolün hem gerçeğinden hem sahtesinden sakınmaları gerektiğidir” dedi.

 

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