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Çok sayıda lise öğrencisi lahmacun yedikten sonra rahatsızlandı

Adıyaman'da lahmacun yedikten sonra rahatsızlanan 10 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

07.12.2021 - 16:28 | | Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Çok sayıda lise öğrencisi lahmacun yedikten sonra rahatsızlandı

Olay, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 10 öğrenci, öğle arasında lahmacun yedi.

Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan öğrenciler, öğretmenlerinden yardım istedi. Öğretmenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Okula gelen sağlık ekipleri, zehirlenme şüphesiyle öğrencileri hastaneye kaldırdı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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