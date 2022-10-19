Çok sayıda ili vuracak, sıcaklık 14 dereceye düşecek! Meteoroloji son dakika duyurdu, şiddetli geliyor

Hava durumu son dakika açıklamaları... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, (Bayburt hariç) Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sakarya, Bilecik, Antalya, Çankırı ve Kayseri çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji hava durumuna ilişkin tahminlerini yayımlarken, önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağı da haritaya yansıdı. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yeni bir açıklamada bulundu. İşte bugün hava durumu ve 5 günlük tahmin haritası...

BUGÜN HAVA NASIL? HANGİ İLLERDE YAĞMUR VAR?



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Bayburt hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

YARIN BU BÖLGELERDE SICAKLIK AZALACAK

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu açıklaması: Bugün Antalya, Çankırı, Kayseri, Sakarya, Bilecik, Muğla'nın doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu kuzeyi ve Doğu Akdeniz'de yağış var. Sıcaklık ortalamada.

Yarın kuzey ve iç bölgelerde sıcaklık azalacak. Hafta sonu tekrar yükselecek. İstanbul'da yağış yok. Sabah saatlerinde kuzey ilçelerde çisenti var. Sıcaklık 20 derece.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA NASIL?

20 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

21 EKİM CUMA HAVA DURUMU

22 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU

23 EKİM PAZAR HAVA DURUMU