Çok sayıda ilde sağanak yağış hayatı felç etti!

Bolu'da, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle su baskını yaşandı. Aşağı Soku Mahallesi Zekai Konrapa Bulvarı'nda rögarlar taştı. Rögarların taşmasıyla birlikte yol ulaşıma kapandı. Bulvar üzerinde bulunan evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Yoldaki su baskını nedeniyle bazı araçlar arızalandı. İtfaiye ekipleri, suyun tahliyesi ve rögarların açılması için çalışma yaptı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, her yağmurda benzer sorunların yaşandığını belirterek çözüm bulunmasını istedi.

BURSA

Bursa'da öğleden sonra başlayan ve bir saat süren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Alt geçitlerde oluşan su birikintisi uzun araç kuyruğuna yol açarken 15'e yakın ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış, Bursa'nın Merkez Yıldırım, Kestel, İnegöl, Orhangazi, Harmancık, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saat 17.00 sıralarında başlayan ve bir saat süren sağanak yağış nedeniyle özellikle alt geçitlerde biriken yağmur suları uzun araç kuyruklarına neden oldu. Ekili bahçelerin de etkilendiği sağanak yağmur nedeniyle 15'e yakın ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı.

En fazla yağışın, metrekareye 17 kilo ile Yıldırım ilçesinde gerçekleştiğini belirten meteoroloji yetkilileri, yağışların pazartesi sabah tekrar etkili olacağını açıkladı.

SAKARYA

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan 15 dakikalık yağmur sebebi ile ilçede bazı bölgelerde caddeler sular altında kaldı.

Yaklaşık 15 dakika aralıksız yağan yağmur ile Plaj Caddesi’nin Atatürk Bulvarı girişi ile eski lunapark mevkii ve dört yol ışıklar mevkii yağmur sularına teslim oldu. Her yağmurda bu bölgelerin suyla dolması ve hayatı kısa sürede olsa olumsuz etkilemesi vatandaşın tepkisine neden oldu. Eline süpürge alan bir vatandaşın da yağmur mazgalını açmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaş ve tatilci, her yağmurda su biriken bölgelere çözüm bulunmasını bekliyor.