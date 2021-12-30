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Çocukları kaldırmak isteyince ortalık karıştı! Otobüs ringe döndü...

Çekmeköy’de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde, yabancı uyruklu çocukları oturduğu yerden kaldırmak isteyen bir kişi ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Yumruklu kavgaya dönüşen tartışma nedeniyle otobüs adeta ringe döndü. Diğer yolcular ise büyük panik yaşayarak çığlık çığlığa kavgayı ayırmaya çalıştı. Otobüste ‘çocukları kaldırma’ nedeniyle çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

30.12.2021 - 11:33 | | İHA
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Olay, Çekmeköy’de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde yaşandı. Otobüste yolculuk eden bir adam iddiaya göre, anneleriyle beraber otobüse binip koltuklarda oturan yabancı uyruklu 3 çocuğu oturdukları yerden kaldırmak istedi.

Çocukları kaldırmak isteyince ortalık karıştı Otobüs ringe döndü...

Otobüsteki diğer yolcular da çocukları kaldırmak isteyen kişiye tepki göstererek engel oldu. Bunun üzerine yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede sinirlerin gerilmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü.

Çocukları kaldırmak isteyince ortalık karıştı Otobüs ringe döndü...

Çocukları kaldırmak isteyen yolcu ile diğer birkaç yolcu birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavgaya tanık olan yolcuların ve kadınların da panik yaşayarak çığlıklar atmasıyla otobüs adeta ringe döndü.

Çocukları kaldırmak isteyince ortalık karıştı Otobüs ringe döndü...

Otobüste, çocukları oturdukları yerden kaldırma nedeniyle çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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