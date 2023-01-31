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Çocuğun yanında erotik yayın yapan kadın gözaltına alındı!

İstanbul Sultanbeyli'de çocuğunun yanında sosyal medya hesabından yayın açıp müstehcen görüntülerini paylaşan H.K., polis ekiplerince gözaltına alındı

31.01.2023 - 10:42 | | Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
Çocuğun yanında erotik yayın yapan kadın gözaltına alındı!

Sultanbeyli'de 2 çocuk annesi H.K. isimli bir kadın, çocuğun yanında sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Yayın sırasında müstehcen görüntüler veren H.K.'nın yayını sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Müstehcenlik ve hayasızca hareketler" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Savcılıkça kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. H.K., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 

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