Cip, yayaya çarpıp takla attı; 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Tekirdağ- Malkara kara yolu üzerindeki Ahievren Mahallesi'nde meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Yavuz Yabaş yönetimindeki 59 KS 110 plakalı cip, yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarında araç bekleyen Reşat Kuru'ya çarptıktan sonra takla attı. Kazada Kuru yaşamını yitirirken, Yabaş ise hafif yaralandı. Yavuz Yavuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Reşat Kuru'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu. Kazanın ardından olay yerine gelen Reşat Kuru'nun yakınları büyük üzüntü yaşadı.