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Çin’de toprak kayması: 4 ölü, 3 kayıp

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu. 900'den fazla kişi ise tahliye edildi.

27.06.2023 - 17:10 | | İHA
Çin’de toprak kayması: 4 ölü, 3 kayıp

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Wenchuan bölgesindeki Mians venWeizhou kasabalarında şiddetli yağışların ardından toprak kaymaları meydana geldi. Wenchuan Acil Durum Yönetiminden yapılan açıklamada, 400’den fazla görevlinin toprak altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları yürüttüğü, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Kayıp 3 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı. Ayrıca 900’den fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Çin'in güney bölgelerinde şiddetli yağışlar etkili olurken, başkent Pekin de dahil olmak üzere kuzey bölgesinde ise rekor kıran sıcaklıklar etkisini sürdürüyor.

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