Çiftlikte horoz dövüştürenlere 20 bin lira ceza
Tekirdağ'da çiftlikte horoz dövüştürdüğü belirlenen 5 şüpheliye 20 bin 275 lira ceza kesildi. Dövüştürülen 14 horoza el konuldu.
15.06.2023 - 15:40 | | DHA
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Nusratlı Mahallesi'nde H.Ş.'ye ait çiftlikte horoz dövüştürülüp, bahis oynandığını belirledi. Çiftlikte arama yapan jandarma, horoz dövüştürülen 9 metrekare ring alanıyla karşılaştı, 1 elektronik terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliye toplam 2 bin 275 para cezası uygulandı. Dövüştürülen 14 horoz, el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.