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Çiftlikte horoz dövüştürenlere 20 bin lira ceza

Tekirdağ'da çiftlikte horoz dövüştürdüğü belirlenen 5 şüpheliye 20 bin 275 lira ceza kesildi. Dövüştürülen 14 horoza el konuldu.

15.06.2023 - 15:40 | | DHA
Çiftlikte horoz dövüştürenlere 20 bin lira ceza

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Nusratlı Mahallesi'nde H.Ş.'ye ait çiftlikte horoz dövüştürülüp, bahis oynandığını belirledi. Çiftlikte arama yapan jandarma, horoz dövüştürülen 9 metrekare ring alanıyla karşılaştı, 1 elektronik terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliye toplam 2 bin 275 para cezası uygulandı. Dövüştürülen 14 horoz, el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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