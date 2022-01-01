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GündemCHP’ye ait minibüste uyuşturucuyla yakalanan il başkanının 2 oğlu serbest
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CHP’ye ait minibüste uyuşturucuyla yakalanan il başkanının 2 oğlu serbest

Osmaniye’de parti minibüsünde uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı Mehmet A.'nın oğulları Ç.A. ve M.T.A., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

01.01.2022 - 12:41 |
CHP’ye ait minibüste uyuşturucuyla yakalanan il başkanının 2 oğlu serbest

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 kara yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine 80 HH 110 plakalı minibüsü durdurdu. CHP Osmaniye İl Başkanlığı'na ait olduğu belirlenen minibüste yapılan aramada, şoför koltuğunun altındaki poşette 158,54 gram metamfetamin ele geçirildi.

CHP’ye ait minibüste uyuşturucuyla yakalanan il başkanının 2 oğlu serbest

Araçta bulunan CHP İl Başkanı Mehmet A.'nın oğulları Ç.A. ve M.T.A. gözaltına alındı. M.T.A.'nın uyuşturucu ticareti suçundan, Ç.A.’nın ise uyuşturucu kullanma suçundan kaydı olduğu bildirildi. İki kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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