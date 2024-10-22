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CHP lideri Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına ilk yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısına yanıt verdi.

22.10.2024 - 15:02 |
CHP lideri Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına ilk yanıt

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısındaki İmralı açıklamasına ilişkin, "Türkiye'de bir daha şehit gelemeyecekse, bir daha kan akmayacaksa bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. Kim ne söylüyorsa bu sözlere kıymet veriyoruz ve CHP olarak diyoruz ki bu ülkede terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz" dedi.

 

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