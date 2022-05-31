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CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ (28), Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

31.05.2022 - 19:07 | | Fatih YILMAZ / DHA
CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Turhal ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ yönetimindeki 05 RD 827 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Şehit Gökhan Güllü Cumhuriyet Alt Geçidi'ne devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bağ, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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