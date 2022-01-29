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Gündem'Change oto' operasyonunda 10 milyon TL'lik 38 araca el kondu; 11 kişi tutuklandı
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'Change oto' operasyonunda 10 milyon TL'lik 38 araca el kondu; 11 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 13 ilde polisin düzenlediği 'change oto' operasyonunda 12 kişilik çete çökertildi. Operasyonda şase numarası değiştirilip, satıldığı tespit edilen 10 milyon TL değerindeki 38 araca el konuldu. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

29.01.2022 - 10:15 | | DHA
'Change oto' operasyonunda 10 milyon TL'lik 38 araca el kondu; 11 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza yapan bir aracın şase numarasının değiştirilmesinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmada, oto kaçakçılığı yapan çete tespit edildi. Ekipler, çetenin Bulgaristandan araçları yasal yollarla Türkiyeye getirdiği ve bu araçların şase numaralarını, Türkiyede hurdaya çıkmış ya da trafikten menedilen aynı marka ve model araçların şase numaralarıyla değiştirdiğini saptadı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 20 Ocakta Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Edirne, Aydın, Kocaeli, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Balıkesir, Kütahya, Nevşehir ve Çorum olmak üzere toplam 13 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, şase numarası değiştirilen piyasa değeri toplam 10 milyon TL olan 38 araca el konuldu. Ayrıca operasyonda, araç şase numaralarını değiştirmede kullanılan 36 numaratör, 18 noter satış belgesi, 6 plaka, 4 araç ruhsatı ve yabancı plakalı araçların alım satımında kullanılan resmi belgeler ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.B., A.B., F.B., B.B., M.B., S.K., S.V., T.Y., İ.T., Ş.D. ve A.M. resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından tutuklandı. E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. El konulan araçlar, dronla havadan görüntülendi. 

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